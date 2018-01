Con il cambio nel feed del sito blu, i giornali che pensano di poter continuare a produrre “contenuti” di bassa qualità un tanto al kg sono fottuti. E su Facebook torneranno i gattini.

Difficile dirlo meglio:

Google and Facebook have already eaten the digital advertising industry; now Facebook will even stop providing many of the sad pageviews that trigger the sad adtech that triggers the sad remnant display ad.