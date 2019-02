Quali startup?

In Europa è in atto una gara ridicola, tutti a voler scimmiottare la Silicon Valley.

A Barcellona si vantano di essere la quinta città in Europa per capitali investiti in startup tecnologiche dopo Stoccolma, Londra, Parigi e Berlino (no, non so in che ordine).

Chi ha detto che ha senso aiutare solo le startup tecnologiche?

E cosa vuol dire tecnologiche, in ogni caso?

Ha davvero senso puntare a far crescere startup che si spera verranno acquisite da Google, Microsoft, Facebook etc, e che quindi presto passeranno a non pagare le tasse?

Non avrebbe più senso cercare di aiutare giovani aziende che abbiano più a cuore la tutela della privacy? O addirittura, non sia mai detto, il bene comune?

Non sarebbe ora di pensare a una specie di movimento Slow Food delle startup?

Perché sognare la Silicon Valley, se puoi provare a cambiare la Puglia, come VaZapp?