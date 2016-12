Continuate a farvi del male

Ma cosa diciamo delle proteste di piazza contro l’arancione?

io capisco a Madrid contro Rajoy. Il PSOE ha preso i voti dicendo che non avrebbero mai aiutato il PP ad andare al governo, e poi è stato fatto fuori Sanchez e l’hanno fatto.

Ma qui?

Ha vinto. Non ci sono neppure stati brogli tipo in Florida nel 2000.

(in compenso, non hanno ancora capito chi ha vinto in Michigan e New Hampshire…)

Non vi piace? Ho capito, neanche a me.

(Né mi piace la Clinton, peraltro, ma proprio per nulla)

Aspettate almeno che diventi Presidente.

Non sceglie neanche una donna ad alti livelli? Protestate.

Sceglie uno con legami col KKK? Fate un casino della Madonna.

Possibile che non ne abbiate avuto abbastanza di tutti questi mesi di pippe a dire ma quanto è cattivo quello là? Possibile che non abbiate capito che non è servito a un cazzo?

E la cosa più tragicomica di tutte è questa: non solo avete fatto un autogol clamoroso a “scegliere” (imporre) la Clinton (perché “toccava a lei”), ma pare che il team di Hillary abbia fatto di tutto per aiutare Trump a vincere le Primarie dei Repubblicani.

E certo. Se di là c’è un candidato “più di destra”, io sembrerò quasi di sinistra.

Vamos.