Leggo sul post di un amico che Marino fu sottoposto a un linciaggio mediatico ben peggiore della Raggi, anche da parte del M5S, e che quindi “ora tocca a loro”.

My 2 cents’ worth:

1. Marino avrà anche fatto cose buone, o avuto idee buone, ma i suoi pasticci, dai rimborsi spese (non so se in malafede, ma già in un precedente lavoro era stato pizzicato a fare cose strane e poi licenziato) fino agli incredibili funerali da mafia boss dei Casamonica hanno creato un vero danno di immagine a Roma. I pasticci della Raggi, non mi pare.

2. Non penso sia onesto far finta che Marino sia stato fatto fuori “dalla potenza del sacro blog”. E’ stato fatto fuori da poteri forti, tipo lo scomodo vicino Oltretevere, e da molti nel PD che non lo sopportavano, come minimo perché indipendente (e un po’ strano) e forse anche perché era (sostanzialmente) onesto, o almeno fuori da certi giochi.

3. La Raggi e il M5S non sono attaccati da tutti perché hanno preso la via del noi (honestà), scritta addirittura con la h davanti, contro tutti (kasta). Non vengono attaccati selvaggiamente dai media perché sono stati forse troppo fiscali e troppo aggressivi sugli scontrini altrui. Questo è, magari, il motivo per il quale alcuni elettori del PD lo fanno.

4. La Raggi e il M5S sono attaccati da tutti i media, in un Paese all’ottantesimo posto circa al mondo per libertà della stampa, per lo stesso motivo per il quale veniva attaccato Marino. Perché pasticcioni magari sì, ma ladri o mafiosi no. Perché contro i finanziamenti pubblici ai giornali. E soprattutto perché hanno detto NO alle Olimpiadi di Roma 2024.

—

Infine, mi piacerebbe poter tornare a scrivere onestà senza la h davanti. Mi piacerebbe che l’Italia potesse tornare a essere un Paese normale, un Paese nel quale dire “Un giorno l’onestà tornerà di moda” non sembri tanto strano e assurdo e fuori luogo quanto dire che l’estate prossima i sandali con il calzino bianco di spugna andranno di moda.