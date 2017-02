Oggi, in ascensore, una manager milanese dice: “Queste brasiliane non si curano proprio… vengono in ufficio con i capelli bagnati!”.

Senti un po’, figa di legno milanese…



…le ragazze di Rio, anche con i capelli bagnati, sono in media più fighe di te e le tue amiche, anche se vi mettete in tiro. E se non sono più fighe, sono più sexy. E se non sono più sexy, sono più simpatiche.

…le ragazze di Rio non si fanno problemi a guardarti per prime, nè a commentare apertamente con le amiche. E tu, con il tuo contegno…

…le ragazze di Rio ricambiano i tuoi sorrisi e spesso sono le prime a sorriderti. E tu, con il tuo distacco…

…le ragazze di Rio bevono birra gelata, e mangiano picanha e robaccia fritta. E tu, con le tue insalatine…

…le ragazze di Rio, quando ballano, sono tutte stupende. E tu, che ti dimeni attorno alla borsetta al Toqueville o al Casablanca…

…le ragazze di Rio non dicono mai “no, lì no” o “questo non lo faccio”.

…insomma, figa di legno italiana, la vuoi sapere una cosa?

VA-FAN-CU-LO! Dammi un colpo di telefono quando cambi, che magari torno.

Scusate, ragazzi, ma dovevo dirlo… so che molti di voi condividono.