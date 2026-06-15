Mondiali 2026

Non ho nessuna idea di chi possa vincere questi campionati mondiali di calcio, ma spero che non li vincano né la Francia, né il Portogallo, né il Marocco. La Francia, perché poi i soliti geni da tastiera di sinistra ci racconteranno di come funziona bene l’integrazione, quando in realtà la Francia è addirittura 99esima su 163 paesi analizzati dal Global Peace Index –– davanti, in Europa, solo a Bielorussia, Ucraina e Russia. Il Portogallo, perché non sopporto a princesa da Madeira, un giocatore felicemente in pensione al caldo che vuole condizionare la sua nazionale. E il Marocco, perché hanno truffato il Senegal per farsi assegnare la Coppa d’Africa a tavolino. Ecco, ora so per chi fare il tifo – Forza Senegal !