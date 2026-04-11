Attenzione: questo post mi viene suggerito da ChatGPT.

Mi sveglio alle 4 di notte, leggo che si parla di Silvia Salis, attuale sindaco di Genova da 10 mesi, come del volto nuovo anti-Meloni, e mi chiedo…

Innanzitutto, com’è che questi tragicomici post-comunisti fanno casting peggio di Berlusconi ai tempi d’oro? Com’è che, da (supposti) competenti, hanno sempre bisogno di un volto nuovo o di qualcuno fuori dai partiti?

L’italiano medio sa chi è Salis? Io non sapevo nulla. Ho scoperto che è alta e bionda, con una buona carriera a livello nazionale come lanciatrice del martello, e una medaglia d’oro e una di bronzo ai Giochi del Mediterraneo.

Ho scoperto che si è laureata alla Link Campus University, che ha avuto un incarico al CONI e che è sindaco di Genova da meno di un anno. Sono un po’ scettico sul curriculum vitae del nuovo volto nuovo della sinistra. Chiedo.

Famme ride

Ma davvero? È la Sanna Marin italiana? ChatGPT mi stronca. Sanna Marin…

… È diventata primo ministro della Finlandia nel 2019. Aveva già anni di esperienza politica: consigliere comunale, poi ministro dei Trasporti. Era leader del Partito Socialdemocratico Finlandese. È arrivata al governo grazie a una coalizione parlamentare solida, non come outsider.

Mi suggerisce un confronto a quattro, con Macron e con Zelenskyy.

Prego, famme ride.

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🇫🇮 Sanna Marin

Tipo di profilo: politica “classica”, ma giovane

Cresce dentro il Partito Socialdemocratico Finlandese

Fa tutta la gavetta istituzionale (consiglio comunale → ministro → premier)

Arriva al potere con una coalizione parlamentare già strutturata

👉 Chiave del successo: legittimità politica costruita nel tempo

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🇫🇷 Emmanuel Macron

Tipo di profilo: outsider “tecnico-politico”

Non viene dai partiti tradizionali, ma è già dentro il sistema

Ex banchiere, poi ministro dell’Economia

Crea un suo movimento (La République En Marche!) e vince

👉 Chiave del successo: competenza + accesso alle élite + costruzione rapida di un movimento

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🇺🇦 Volodymyr Zelenskyy

Tipo di profilo: outsider “vero”, ma con leva mediatica

Attore e volto popolarissimo (serie TV politica)

Trasforma la notorietà in consenso reale

Vince le elezioni con un movimento nuovo (Servant of the People)

Poi la guerra lo trasforma in leader internazionale

👉 Chiave del successo: connessione diretta con il popolo + contesto storico straordinario

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🇮🇹 Silvia Salis

Tipo di profilo: outsider non politico

Esperienza gestionale (CONI), ma

Nessun partito, nessuna elezione, nessuna base parlamentare

👉 Situazione attuale: manca tutto ciò che negli altri casi è stato decisivo

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Questi non hanno idea di cosa ci vuole per vincere delle elezioni, e si vede.