Nella palestra da coatti che frequento, oltre a musica di discutibile qualità, sparano ogni mezz’ora sta cazzata che…

La nostra mission è il tuo benessere.

Ora, tralasciando, anche se non è facile, l’uso o misuso della parola inglese mission, tralasciando quanto è orrendamente aziendalista, berlusconiano e anni ’80 etc… non si rende conto nessuno che è tutto al contrario?

La nostra mission? A me non frega un cazzo della vostra mission.

Esattamente come nella maggior parte della pubblicità, ci si focalizza sull’azienda, su chi pensano di essere (degli illuminati che…), su come vorrebbero essere visti, mentre bisognerebbe dire al consumatore cosa può aspettarsi di buono per sé.

Il tuo benessere è la nostra mission.

Ma niente, i copywriter non servono a nulla e tanto presto farà tutto l’Ei-Ai…