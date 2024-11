La Harris è stata scelta perché pensavano che Obama avesse vinto perché del colore giusto; la Schlein è stata scelta perché pensavano che la Meloni avesse vinto perché donna. Cosa faranno a sinistra, se dovesse vincere uno o una di destra con tre braccia?

Penso davvero che sia stata scelta solo perché del colore giusto? No, anche perché donna, e perché Biden voleva dimostrare alla Clinton che se avesse corso con lui, sarebbe potuta diventare vice-presidente. E poi perché sarà brava, e una grande lavoratrice.

Colpa degli uomini. Colpa dei redneck. Adesso dicono che la colpa è dei Latinos. Anzi, dei Latinx, come li chiamano loro. Perché la colpa è sempre di qualcun altro. Un po’ come in quei negozi in cui c’è un cartello bene in vista che dice: Il cliente ha sempre torto.

Eppure l’Argentina ha eletto Cristina Kirchner, il Brasile ha eletto Dilma Rousseff, il Cile ha eletto Michelle Bachelet e il Messico ha appena eletto Claudia Sheinbaum. Magari non è colpa degli elettori. Magari è colpa di qualche idea o atteggiamento di Harris.

Ad esempio, a fronte di sondaggi in cui il 70% degli americani dicevano che il paese stava per un motivo o per l’altro andando nella direzione sbagliata, quando le è stato chiesto cosa avrebbe fatto di diverso da Biden, Kamala Harris ha risposto sicura: nulla.

Non voglio fare nulla di diverso vuol dire tre cose: siamo bravissimi, va tutto molto bene e chi si lamenta non capisce nulla. Stranamente, gli americani hanno deciso che era lei quella che non capiva, e hanno eletto di nuovo quello dell’altro colore. L’arancione.