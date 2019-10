Fascismi veri e immaginari

Seguo la cosiddetta ‘politica’ dal 1990, quando l’arrivo sulla ribalta dello statista di Cassano Magnago rese i dibattiti politici se non più interessanti, almeno più coloriti.

In questi anni, il PD-e-precedenti-brand ha dato del fascista a chiunque abbia osato mettersi fra loro e il potere. Il che, considerato quanto sono scarsi, non era così difficile.

Prima Bossi, uno che invece di venerare il tricolore come i fascisti, ci si puliva il culo. Poi Berlusconi, uno per il quale lo Stato era solo uno strumento per poter fare soldi. Più di recente, Grillo, un comico. Un comico che era amico di Dario Fo e Sandro Pertini.

Forse ancora più interessante il caso della nuova Lega, dapprima partner di governo col rispettato Maroni e poi ignorata i primi tempi con Salvini. Fino a quando sono cresciuti, al punto di diventare un competitor e di venir chiamati fascisti. Non trovando di meglio da fare, il PD ha addirittura fatto un governo coi fascisti di prima, quelli del comico.

Spagna

Intanto, in un altro Paese del Sud Europa e della mitica Unione Europea, il 1° ottobre 2017 la polizia spagnola manda all’ospedale mille persone che volevano solo votare.

Stiamo vedendo le stesse scene con al governo un socialista. In UK protestano. In Italia non mi pare di aver sentito nessun allarme da parte del PD sul fascismo in Spagna.

Eppure in Spagna ci sono ancora ben 656 Comuni che non hanno cancellato simboli franchisti, e in 120 di questi la via principale è tuttora intitolata a Franco!

Ieri, dopo 44 anni, il governo del PSOE presieduto da Pedro Sánchez ha finalmente fatto spostare i resti di Franco dall’orribile monumento di Valle de los Caídos, costruito con il lavoro forzato di prigionieri politici repubblicani, a un semplice cimitero di Madrid.

Qualcuno ha capito perché hanno usato l’elicottero ufficiale che usa la monarchia rimessa a capo della Spagna dallo stesso Franco? E che dire delle bandiere con l’aquila franchista, dei gridi di Viva Franco! o del Ministro della Giustizia che non fa una piega?

Créame que estoy realmente molesto, dice Aitor Esteban, portavoce del PNV basco, conservatore, al Congreso di Madrid. E da parte del PD nessuno dice nulla?