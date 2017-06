Ti ricordi di quando Gmail era una figata?

Beh, non più.

Non so chi ha progettato il nuovo login, ma oggi se inserisci la tua user id e poi fai Tab fwd, finisci su “Forgot Email” invece che su “Next”…

E questo è nulla. Cosa dire di 6 click per fare log-out?

1-2: Prima clicca sulla “M”, poi su “Esci”.

Ma non sei uscito del tutto.

Se vuoi uscire del tutto, per far sì che ti traccino un filo di meno, servono altri 4 click:

Clicca sulla freccetta che dà verso il basso…

Poi su “Remove an account”…

Poi sulla “X”

E poi conferma che non hai fatto tutti questi click per sbaglio…

Google, ma quanto fa cagare sta roba?

Quanto mi dovete tracciare ancora per far diventare ancora più ricco il fondo pensione di qualche vecchio rincoglionito che sta in Florida?

Quanto valgono i miei dati?

Quanto vale la possibilità di tutelare un minimo la nostra privacy?

Infine: quali alternative a Gmail ci sono?