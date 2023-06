Sosciàl o per i cazzi tuoi ?

Non comprerò mai degli occhialoni computerizzati, che siano di Apple o di Meta non importa. Però Zuck fa molto ridere.

Non ha capito che la gggente magari ama ancora mettersi in mostra (Instagram), ma si è stancata di far sapere i cazzi propri e, ancor peggio, i propri pensieri agli altri (Facebook).

La scommessa di Apple mi pare… TV > iPad > Occhialoni. Terribile, per molti versi, ma che probabilmente avrà un certo successo come un giocattolo in più per chi può permetterselo.

La scommessa di Meta è semplicemente assurda. Chi è interessato a interagire con altri sfigati in un mondo sfigato nel quale saranno rappresentati da avatar senza gambette?

Ah, sì, pare che Zuck abbia detto che il giocattolo di Apple costa 7 volte più del suo.

And it doesn’t appeal to business customers because it doesn’t have a keyboard, which makes it not a very good email machine.

Come disse quel genio di Ballmer dell’iPhone.