Non ho idea di come andranno le elezioni regionali in Emilia Romagna.

Spero che chi ha governato la regione venga confermato, oppure anche non confermato, solo per come ha governato in Emilia Romagna, e non per altri motivi.

Detto ciò, direi che il valore di un brand che sceglie di non mettere il proprio simbolo, come in questo 6×3 che ho visto a Parma, non deve essere proprio fortissimo.