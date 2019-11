Il primo social network del mondo lo creò Bank of America. Bank of America che prima di diventare Bank of America si chiamava Bank of Italy, e fu messa in piedi da un ligure nato in California che creò una banca per una comunità di pescatori siciliani arrivati a San Francisco e a cui nessuno voleva fare credito. Ma questa è un’altra storia.

Bank of America creò il primo social network, VISA. In un Paese in cui si usa la carta di credito anche per una spesa di 4 dollari, VISA sapeva tutto di tutti ben prima che raccontare i cazzi propri in piazza diventasse lo sport nazionale — e internazionale, non come il baseball. In Cina stanno solo portando la cosa alle estreme conseguenze.