Tre domande sulla Catalogna

Quando sento persone contrarie all’indipendenza della Catalogna, vorrei chiedere loro:

1. Non vi pare normale che ogni comunità che parla una lingua abbia diritto ad avere un proprio Paese, in modo che, ad esempio, non succedano cose come questa, vergognosa, di ieri? A proposito: complimenti invece all’Extremadura Unión Deportiva, che ha dichiarato pubblicamente che sono totalmente contrari alle discriminazioni linguistiche.

2. Lo sapete che vi sono una decina di milioni di persone che parlano o almeno capiscono catalano in Europa, e che la Wikipedia in catalano è più grande di quella in svedese, cioè di un Paese ricco, colto, indipendente etc? Ovviamente, è anche più grande di Wikipedia in greco, ungherese, ceco, norvegese, serbo, croato, bulgaro e molte altre lingue europee.

3. Quando si sarebbe esaurita la finestra di opportunità per farsi avanti e dire al mondo che si vuole avere un proprio Paese? Perché vi suona normale che vi siano Paesi in cui si parla italiano e francese, senza contare in questi due Paesi la lingua è stata imposta con la violenza, e strano invece che un altro Paese non voglia rinunciare alla propria lingua?