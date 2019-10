Pau, amnistia i autodeterminació

Con tutta la simpatia che ho per Carles Puigdemont, il futuro leader della Catalogna è Clara Ponsatí. Professore di Economia alla University of St. Andrews, la più antica in Scozia, tornò a Barcellona a luglio 2017 per diventare la responsabile dell’Istruzione in Catalogna. Fu lei a dare l’ordine di aprire le scuole per il referendum del 1° ottobre 2017.

Poco dopo i fatti confusionari dell’ottobre 2017, quando il governo catalano non ebbe il coraggio di dichiarare l’indipendenza per davvero di fronte a uno Stato (occupante) che aveva mandato mille votanti pacifici all’ospedale, se ne tornò a insegnare in Scozia. Quando la Spagna chiese la sua estradizione, il Regno Unito rispose picche.

La Ponsatí ha pubblicato un manifesto di richieste, che ovviamente la Spagna ignorerà.

1. Pau. Per ripristinare la pace, se ne devono andare le forse di occupazione della polizia spagnola. In secondo luogo, deve dare le dimissioni il responsabile degli Interni in Catalogna, a cui riporta la polizia catalana che ha dato man forte a quella spagnola.

2. Amnistia. I prigionieri politici devono essere liberati e amnistiati subito.

3. Autodeterminació. I governi della Catalogna e della Spagna devono promuovere un referendum sull’indipendenza. Interessante anche notare che la Ponsatí non vuole che il referendum venga garantito dall’Unione Europea, che ha perdut tota la legitimitat, bensì da altri Stati, europei o non europei, oppure da altri organismi internazionali.