Pedro Sánchez e la Catalogna

Ieri Pedro Sánchez si è riunito con i capi del Partido Popular, di Ciudadanos e infine di Podemos — ci sarebbero anche Vox, con cui non vuole avere nulla a che fare perché troppo di destra anche per lui, e Más País con cui, immagino, non vuole avere nulla a che fare perché troppo di sinistra — per parlare del “problema” della Catalogna.

Non ha, invece, sentito nessuno in Catalogna. Nessuno dei politici condannati a pene che definire scandalose è dire poco; né l’attuale governo monco; né i capi di governi precedenti, tutti non indipendentisti e neppure tutti catalani, né persone della società civile. La Catalogna è un problema di cui parlano fra di loro, a Madrid.

La Catalogna è una colonia che cercano di ridurre in subordinazione da tre secoli. Quelli del regno su cui non tramontava mai il sole perderanno anche la Catalogna, come hanno perso le Fiandre, il Ducato di Milano o il Regno delle Due Sicilie, metà America del Sud, poi le Filippine e infine Cuba, una perdita che ancora non sono riusciti a digerire.

Con un po’ di fortuna, la Catalogna non sarà neppure l’ultima colonia che perderanno.