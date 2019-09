Pieno di populisti

Basta dare un’occhiata ai siti web dei candidati alle Primarie (vere) dei Dems negli Stati Uniti per rendersi conto che — finalmente! — sono tornati i populisti. Quelli veri, quelli che dicono: “We will rebuild the middle class” oppure “We will end Washington corruption”, come Elizabeth Warren. Bernie Sanders, che sembra aver tirato fuori il sito dello scorso giro, apre dicendo: Not Me. Us. Un bel messaggio, pur senza scadere nella ridicola panzana dell’uno vale uno del Movimento. La candidatura di Kamala Harris dice semplicemente: Kamala Harris for the people. Pete Buttigieg si รจ ribattezzato Pete for America.

Non male anche le t-shirt della Warren, di Sanders, della Harris e di Buttigieg.

