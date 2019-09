/e/ for dummies

Quanto tempo ci vuole per essere pronti con /e/ ? Dipende da cosa ne vuoi fare :)

— Se vuoi usarlo come un Android senza bloatware di Google — Drive, Google Play Edicola, Film, Giochi, Libri e Musica; Google+, Hangouts, Street View etc, e col quale puoi scaricare app senza un account Google — funziona tutto perfettamente out-of-the-box.

1. crea un account @e.email; fai login col tuo nuovo account @e.email sulla app Mail, esattamente come con Android faresti login su Gmail con un account Google;

2. usa Apps, fornito da /e/, per installare F-Droid per scaricare le app FOSS e Aurora Store per scaricare le app commerciali, e lascia che siano queste ultime a tracciarti…

— Se sei più raffinato e vuoi evitare di usare app quali Facebook, Twitter, Youtube etc…

3. usa F-Droid per installare delle web app con cui avere un accesso più sicuro — “isolato” — a questi servizi: a Facebook, Twitter, YouTube o anche ai servizi di Google.

Serve? Sì e no. Quanti utenti ci saranno mai a Milano che usano un S7 con una versione modificata di Android, Iliad come operatore telefonico e che usano WebTube per guardare i video di YouTube? Probabilmente solo io. Si chiama fingerprinting, e da quello che posso capire è il più grande e il più difficile fra tutti i problemi che riguardano la privacy.

— Se hai bisogno di Whatsapp ma ti rendi conto che il tipo con le ciabatte è il Male…

4. usa F-Droid per installare Shelter. Dai un paio di ok a Shelter perché crei un profilo “work” sul tuo telefono, anche se ti chiede cose assurde, tipo dare al tuo datore di lavoro — che non hai, è un telefono personale — il tuo OK per controllare tutto quello che fai;

5. apri Shelter, premi sull’icona di Aurora Store presente sul tuo profilo principale e dai il tuo ok a clonare Aurora Store nel tuo profilo “work”. Cancella pure Aurora Store dal tuo profilo principale, così eviti di installare app commerciali sul tuo profilo principale;

6. installa Whatsapp usando Aurora Store dal tuo profilo “work”. Fai il set-up. I “Gruppi” di cui sei parte funzionano subito. Quando ti scrive un numero che non riconosci, controlla chi è e poi se vuoi copialo nella tua app “Contatti” presente sul tuo profilo “work”.

— Infine:

7. installa poche eventuali altre app commerciali e invasive in questo profilo “work”. Controlla con ClassyShark quanti tracker hanno e decidi se le vuoi tenere oppure no;

8. installa Telegram sul tuo profilo principale e invita i tuoi contatti a usare Telegram al posto di Whatsapp, che Snowden è la prova che ormai ci si può fidare di più dei russi;

9. aggiungi un centinaio di contatti e numeri di telefono che ti servono nella app “Contacts” sul profilo principale. Il file intero, con tutti i contatti, io lo tengo solo su Tutanota.

(: /e/njoy :)