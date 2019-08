Fine agosto, fine della transumanza. Domani si torna in pianura.

Rimangono da fare tante cose, ma non mi posso certo lamentare.

E una cosa importante l’ho risolta, e l’ho risolta alla grandissima.

Basta Google, basta tracker

Ho comprato un telefono senza Android e senza Google: una grande idea!

E ho deciso per la tolleranza zero: hai un tracker? Vai a fare in culo.

Ho eliminato Firefox Preview e perso ormai ogni fiducia in Mozilla.

Ho installato e poi eliminato NewPipe e l’ho sostituito con WebTube.

Qualunque servizio può essere isolato con una app o un browser dedicato.

Li isoli, e fanno meno danni Twitter, o anche Facebook o i servizi di Google.

E tutti gli altri. Nel mio caso, tutti quelli con una cartina, che non ho certo scelto di fare a meno di Google Maps per farmi fottere da car2go che uso una volta al mese.

Già che ci sono: raccontami come lo fai sul telefono con la mela da mille Euro.

E con Whatsapp come fai?

Whatsapp è una cosa tristissima. Non appena installi Whatsapp su un telefono Android normale, il figlio di puttana con le ciabatte copia tutto ciò che hai messo nei tuoi contatti del telefono o di Gmail. Tutto. Che so, i compleanni degli amici, le note che hai messo con i nomi dei loro figli che non ti ricordi mai, il numero della tua carta di credito che volevi tenere a mano durante un viaggio, le preferenze sessuali delle ex, qualunque cosa.

Whatsapp è una cosa tristissima. È un po’ come Windows, o anche peggio. È la prova che il prodotto, purtroppo, non conta quasi un cazzo. Contano i network effect. Punto. Se vai a vedere il numero di download su Android, vedi: Whatsapp, oltre 1 miliardo di download. Telegram, oltre 100 milioni di download. Signal, oltre 10 milioni di download. Jami, open source, decentralizzato e nettamente il migliore di tutti… oltre 50 mila download.

Con Whatsapp usi il secondo profilo del tuo telefono, quello di lavoro, che in teoria potrebbe essere controllato dal tuo datore di lavoro. Un motivo in più per non voler mai più lavorare da dipendente, come se ci fosse bisogno di un motivo in più. Installi Shelter, ti fa una copia, vuota, dell’app Contatti, e in questa inserisci solo quei cinquanta numeri di telefono che sai che userai con Whatsapp, e solo i numeri di telefono. Fottiti, Zuck.