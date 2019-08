E lo chiamano Linkiesta

Ma che inchiesta c’è bisogno di fare quando si hanno già tutte le risposte? Quando la giornalista, Lidia Baratta, deve solo convincere il lettore di una tesi già nota.

È tutta colpa di Grillo. O di Toninelli, reo di voler far rispettare le leggi, magari assurde e antiquate, ma tuttora in vigore, che riguardano il noleggio con conducente, ncc.

Leggo il titolo, e mi suona strano. Alla giornalista no. Non ti fai domande quando hai già le risposte in tasca e devi solo inventarti una storia per quegli stupidi dei lettori.

Come è possibile che ci siano ben 200 mila persone in Italia che fanno gli autisti privati? Ma piovono subito altri numeri perché, come noto, i numeri non si discutono.

Questi 200 mila autisti fatturano 2,5 miliardi di Euro l’anno. Cifra ragguardevole, penso, visto che so che ATM e Trenord fatturano entrambe circa 800 milioni di Euro.

Tassisti cattivi

E Toninelli vuole solo salvare il culo a quei pezzenti (e/o evasori) dei tassisti, scrive. A gente che dichiara in media solo 15 mila Euro all’anno. Dunque… Facciamo due conti?

Ma due conti semplici semplici, intendo, non una vera inchiesta o inkiesta che dir si voglia. 2,5 miliardi diviso 200 mila uguale… 12.500 Euro per autista.

Quindi le auto del noleggio con conducente dichiarano in media meno dei tassisti, anche se devono mantenere auto più di lusso? Domande che la giornalista non si fa.

200 mila non è possibile

Per quelli che fanno inkieste ma non sanno o non vogliono far di conto: a Milano, con 1.350.000 abitanti e 5.000 taxi, abbiamo un taxi ogni 270 persone.

Quante sono le auto nere a Milano? Se dovessi tirare a indovinare, io direi un decimo dei taxi. Secondo DriverHub, invece, sono 7.000, ovvero una ogni 193 abitanti.

Se anche fosse vero, se anche avessimo un’auto ogni 193 abitanti a Milano, puoi davvero pensare che ve ne sia una ogni 300 nell’intero Paese — cioè praticamente tanto comuni quanto lo sono i taxi a Milano — incluso in posti isolati quali il bel mezzo della pianura padana, le zone alpine o appenniniche o l’interno della Sardegna?

Ah, IlSole24Ore dice che gli autisti sono 8.900, non 200.000 come dice Linkiesta.

Ma non importa. À la guerre comme à la guerre. È tutta colpa di Toninelli, devo buttare merda addosso al governo e quindi mi invento le cose di sana pianta.

E poi mi lamento perché in Italia imperano le fake news. Quelle degli altri.