Ma quindi il duo meraviglia bianconero dopo aver distrutto il valore, anche economico, di Icardi, adesso fa partire la squadra per una tournée in Asia con Puscas, che non è neppure il nipote di Puskás, come centravanti titolare? Ma non possiamo rimandarli a Torino?

Non solo: in un mondo in cui valgono 200 milioni di Euro Pogba e Neymar, due che io non vorrei neanche gratis, come è possibile che il duo meraviglia non riesca a vendere Icardi per 50 milioni? Ma perché lo vogliono regalare ai carcerati di Torino, mi pare ovvio.