Previsioni per i prossimi mesi del Grande Fratello della politica, quello for ugly people (e neanche tanto intelligenti): il M5S staccherà la spina al governo. Mi pare evidente che si andrà a elezioni politiche a settembre.

Salvini salirà ancora, probabilmente per l’ultima volta. Potrebbe oltrepassare il 40%. Spero riesca a fare un governo da solo con la Meloni, mandando una volta per tutte quello di Arcore in Liguria coi nipotini (e coi cani).

Poi assisteremo finalmente all’ultima puntata di un decennio, quello degli anni ’80, che in Italia è durato quarant’anni, fra imprenditori che scendono in campo, paninari postumi, il ritorno in auge del Moncler etc.

Vedremo come funzionerà, o non funzionerà, la mitica flat tax reaganiana in Italia, quella che George Bush definì una misura da voodoo economics durante le primarie repubblicane contro Reagan, prima di accettare di diventare il suo vice presidente.