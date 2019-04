Interessante quello che è sempre più il nuovo posizionamento di Apple: da it just works a it just works ed è bello a, sempre più, it just works, è bello, non ti truffa, non lede la tua privacy, non lascia che altri, siti impiccioni e migliaia di tracker, app non controllate o giochi del cazzo che creano dipendenza, ti truffino o ledano la tua privacy — e più in generale non ti rompe i coglioni.

Per tutto quello, c’è Google.