Why join the Navy, when you can be a pirate?, come diceva Steve Jobs.

Gran bella frase, ma ha chiaramente fatto il suo tempo.

In primis, perché Apple, e non solo Apple, ma anche Amazon, Google, Facebook, oltre ovviamente a Microsoft, sono ormai la Navy, la Marina Militare, l’Establishment, il Gotha del capitalismo mondiale, le più grandi aziende al mondo con Esso e Ikea.

In secondo luogo, dove ci stanno portando questi che pensano tutti in modo diverso ma tutti uguale? Siamo passati dal computer che secondo Jobs doveva essere uno strumento, a bicycle for the mind, agli smartphone che sono un cappio, un SUV per l’anima.

Cosa ce ne dobbiamo fare di tutti questi pirati? Lanciano qualcosa, diventano milionari. OK, tutto bene. Ma dove stiamo andando? La privacy è diventata un lusso. Il contatto umano è diventato un lusso. Arruolatevi in Marina, che fate meno danni.