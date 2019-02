Le automobili e il mito della velocità

È una storia curiosa , quella delle automobili e del mito della velocità.

Le automobili, ovviamente, si sono diffuse perché veloci.

Veloci e si poteva stare col culo su una panca morbida.

Invece che sul sellino di una bicicletta.

Back to the future

Nelle città che funzionano, però, le biciclette sono il modo più veloce di spostarsi.

Lo dicono anche nel bel video con cui Copenhagen accoglie il Tour de France del 2021.

E sono spesso il modo più veloce di spostarsi anche nella città che non funzionano. Solo che in queste città è più scomodo e più pericoloso. Queste città non funzionano per nessuno.

A quanti km/h vanno le auto nella tua città?

Cars being reduced to speed of horse and carriage in busy city centres. E continuiamo.

Solo per il piacere di stare seduti. Come se non stessimo seduti già fin troppo a lungo.