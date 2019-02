Sono più di quattro anni che non guardo la televisione.

Ero dal medico. Sa, faccio fatica ad addormentarmi.

Ha provato con la tivù?

No, secondo me è colpa della tivù!

E allora smetta.

Detto e fatto.

Avevo già fatto un anno senza tv prima, ma stavolta è per sempre.

Non mi manca per nulla.

Cosa, poi?

I tiggì? La giornaliste sessantenni al botox? Le tribune politiche, autentica gara di cravatte e patetico Grande Fratello della politica? Le trasmissioni a Tele Lombardia e simili in cui vanno avanti fino a notte fonda dopo le partite a insultarsi e a urlare?

I giornali

In 6 mesi, sarò stato dieci volte sulla homepage di Corriere, Repubblica e La Stampa.

Fake news? Fake news e news di regime. Perché perdere tempo con chi pensa che i 30 mila Euro buttati via dalla Raggi per un brutto albero di Natale sono una cosa gravissima, e si dimentica dei 700 milioni (non mila) di Euro spesi da Veltroni per le “Vele” di Calatrava, mai completate e che giacciono in totale abbandono nella periferia di Roma?

Ho ridotto, per dirla tutta, anche la frequentazione de Il Fatto Quotidiano.

Le notizie le leggo in inglese, in catalano, in castigliano, fin in portoghese.

E meno di prima, in ogni caso.

Facebook

Prima ho eliminato la app dal telefono.

Poi ho smesso di litigare con i seguaci del PCUS.

Poi ho deciso di fare unfollow a tutti.

Tranne il gruppo Mi sún minga un barlafús e parli amó el milanés, si intende.

Ogni tanto qualcuno mi pinga, ogni tanto vado a cercare io qualcuno.

Odio il push, di ogni tipo.

E i pusher.

Peggio ancora when push comes to shove, come si dice.

I guru de noantri

Ho smesso, ovviamente, anche di ascoltare i guru de noantri.

Quelli del webdue, dei sosciàl, della industry quattropuntozero.

È proprio vero, sai:

Trash In, Trash Out.

E anche:

When it is dark enough, you can see the stars. (Ralph Waldo Emerson)