Come andranno le primarie del PD?

In un partito normale…

No, lasciamo perdere. Un partito normale non si sarebbe mai consegnato a uno il cui soprannome a scuola era “il Bomba” e il cui principale merito era di aver vinto in po’ di puntate a un telequiz…

In un partito subnormale ma comunque in grado di attribuire la responsabilità del doppio fallimento del 4 dicembre 2016 e del 4 marzo 2018, le primarie le vincerebbe agilmente la persona meno vicina a “il Bomba”, e cioè Zingaretti.

In un partito subnormale e tuttora in mano ai ras del giglio tragico de “il Bomba”, invece, non vincerà nessuno. Dati dei sondaggi alla mano, faranno candidare tanti candidati inutili quanti saranno necessari perché Zingaretti non possa vincere. Né Minniti stesso.

A quel punto, si chiuderanno in un conclave per decidere il da farsi. Non trovando un candidato musulmano gay che vive ai Parioli, qualcuno avrà un’idea brillante: è ora di avere una donna a capo (capa?) del partito. Habemus capam!

La Bindi? No, la Bindi potrebbe anche essere una buona idea, quindi scordatelo. Maria Etruria l’altotesina mi sembra troppo anche per loro.

Io punto sulla Serracchiani.

Sì, lo so: anche io preferirei un calcio nei coglioni. Ma a questi i calci nei coglioni piacciono. E non solo li amano, ma amano darseli da soli.

Questi sono quelli della “bicamerale”. Sono quelli che alla Camera hanno ricordato a tutti di aver promesso di non toccare le tv di Berlusconi e che si sono vantati di averlo anzi aiutato a moltiplicare il fatturato del suo gruppo n volte. Sono quelli che hanno messo Mastella alla Giustizia. Sono quelli che hanno voluto il governo Monti. Sono quelli che dissero: “Grillo fondi un partito”. Sono quelli che avrebbero voluto “smacchiare il giaguaro” (sic) e che un mese dopo ci hanno fatto un governo insieme. Sono quelli che “Enrico stai sereno” e quelli che avevano giurato di non andare mai al governo “senza passare dalle urne” e poi invece hanno governato, senza passare dalle urne, coi compagni Alfano, Lorenzin e Verdini. Sono quelli che “se perdo il referendum abbandono la politica” e invece li avremo fra i coglioni per altri venti anni. Sono gli alfieri del “nuovo” che avanza che sono arrivati a candidare persino il compagno Casini…

Dopo le Primarie

Dopo le primarie, le uniche elezioni che di solito vincono, arriveranno le elezioni europee. Probabilmente non andranno benissimo.

Il nuovo segretario (segretaria?) deciderà di svecchiare il brand, come una casa farmaceutica che per anni ha venduto pillole per l’erezione che causavano solo la perdita dei capelli…

Parte degli anziani elettori degli ex PCI, PDS, DS e PD non capiranno che sono sempre gli stessi. Molti altri, invece, lo capiranno fin troppo bene.

Non mi pare così difficile prevedere un futuro sotto al 10% per chi per una breve stagione si era illuso di essere addirittura un partito da 40%.