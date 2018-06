Due cose su Mattarella

In primo luogo, ha dimostrato di non sapere fare il suo lavoro. Se era contrario a un ministro euroscettico, avrebbe dovuto dirlo subito a Di Maio e Salvini, non dopo un mese di trattative. Con il no a Savona quando tutti davano per fatto l’accordo non fa che soffiare su quello che ritiene essere un incendio, invece di contribuire a spegnerlo.

In secondo luogo, ha dimostrato di avere una concezione della politica tutta basata sugli accordi e sul potere. Si lascia giocare i ragazzi sul programma, che tanto è carta straccia, e una volta che c’è un patto, si passa alle cose serie. Purché non si osi mettere in discussione la famosa Europa, unico dio rimasto per ciò che una volta era la sinistra.