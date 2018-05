1. Il nuovo governo è l’unico possibile. Anche (ma non solo) grazie a Renzi. Il PD, per chi se lo fosse scordato, è una merda da un pezzo: è il partito della Bicamerale, il partito di Violante, il partito di Fassino, il partito che “abbiamo una banca”. Il PD ha fatto un governo con il giaguaro che avevano promesso di smacchiare. Il PD faceva acqua. A quel punto, invece di un tamponatore, hanno chiamato un rottamatore. E infatti…

2. Fossi stato in Di Maio e Salvini, avrei scelto di volare basso. Caro presidente Mattarella, i nostri partiti hanno sì alcune idee in comune, ma su altre cose la pensiamo in maniera molto diversa. Proviamo a fare un governo: le promettiamo che faremo queste 5 (faccio per dire) cose, fra cui non includiamo né la flat tax, né il reddito di cittadinanza, e poi faremo un punto con lei, per decidere se andare avanti o andare a elezioni.

3. Sarei curioso di capire perché un professore universitario di un certo livello debba includere partecipazioni poco significative a convegni o lezioni, anche se si sono svolte a New York. Oppure, se si usa così in campo accademico, sarei curioso di capire per quale motivo ha mandato un CV del genere al M5S (se manda a me un CV di 12 pagine, finisce subito nel cestino). E se questi convegni non esistono, ne va scelto un altro.