Se il PD fosse un partito anche solo vagamente di sinistra, si partirebbe da qui, invece di lasciare che altri – inclusi, colpevolmente, gli stessi che volevano il reddito di cittadinanza – portino avanti follie come la “flat tax”.

Bisognerebbe discutere di come, quanto, quando, a chi, se una stessa cifra in ogni posto oppure no e un sacco di altre cose, invece di dire “15% di tasse per tutti e che il Signore o chi per lui ce la mandi buona”.