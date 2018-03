Se al Sud (e altrove, che c’è gente che non se la passa bene anche altrove) avessero votato M5S solo per il reddito di cittadinanza, perché le ricerche su Google mostrano dei picchi per “reddito di cittadinanza” solo dopo le elezioni?

Non solo: secondo Google, fatto 100 l’interesse massimo, registratosi in Sardegna, in Lombardia (92) e in Emilia Romagna (93), l’interesse è stato notevolmente maggiore che non in Basilicata (82) o in Sicilia (85). Tolte Trentino Alto Adige e Val d’Aosta, e in misura minore Veneto e Liguria, non ci sono grandi variazioni fra le regioni.

E in ogni regione sembra esserci stato interesse verso il reddito di cittadinanza solo dopo le elezioni. Vogliamo davvero dire che voi, i produttori renziani (una volta leghisti) lombardo-emiliani siete andati a cercare di capire quante ore vi toccherà lavorare in più per pagare le mance date agli altri, quelli che stanno cercando i moduli da compilare?

Queste brillanti “analisi” le abbiamo già viste con Trump e col Brexit. Vi assicuro che se continuate così vi aspettano un sacco di altre brillanti vittorie, cari amici di “sinistra”.

E ancora:

Se Travaglio è davvero convinto (io non ho un’idea in proposito: non so fare conti di questo tipo. Tu sì?) che il reddito di cittadinanza non sia fattibile, perché non l’ha detto a Di Maio?

E Repubblica?

Avevano spiegato anche prima delle elezioni Cosa è, come funziona e quanto costa la proposta 5 Stelle? Avevano parlato anche prima delle altre idee economiche del M5S?

O, come in UK, i media non hanno fatto il loro lavoro e adesso non sanno cosa fare?