Salvini senatore per la Calabria

Ed Helena Waldmeister eletta in Alto Adige.

– – –

La prima cosa da fare in una (improbabile) legge elettorale seria è la seguente: ci si può candidare in un solo collegio.

Uno solo: o nella parte uninominale, o in quella proporzionale.

Se vuoi metterci il tuo bel faccione per aiutare un partito, che sia il tuo o uno che ti chiama dall’esterno poco cambia, in un collegio uninominale, ti prendi il rischio: se perdi, sei out.

E puoi candidarti solo dove sei residente. Vero, Boschi?

Se sei di un partito da 3% (è improbabile che tu vinca in un collegio uninominale) o comunque non vuoi rischiare, ti metti nella quota proporzionale. In quella quota, ogni partito faccia come vuole: ci mettano i leader, i giovani, gli anziani, i biondi, i neri, i bisex, le figlie di banchieri toscani che vanno al lavoro a piedi e quindi sono brave persone, i metalmeccanici, gli esperti di storia dell’arte, quelli della Val d’Aosta se pensano che la Vallée sia sotto-rappresentata o quelli di Pantelleria se pensano che sia importante perché hanno problemi seri per l’immigrazione (o i dammusi e lo zibibbo, uguale).

Ma basta coi Salvini (e decine di altri, penso di ogni partito) che si candidano in 5 collegi, o magari anche solo in un collegio uninominale ma col “paracadute” nella parte proporzionale nel caso di sconfitta (e di questi, ce ne sono anche nel M5S).

Ah, Salvini sarà senatore per la Calabria.

Era candidato in Lombardia, Liguria, Lazio, Sicilia e Calabria (si saranno giocati le regioni a dadi? boh). Il “Rosatellum” prevede che al candidato eletto in più collegi (deve essere passato ovunque tranne che in Sicilia) si assegni il seggio relativo al collegio in cui la lista ha preso la percentuale minore. Quindi la Calabria, dove la Lega ha ottenuto il 5,87%.

Speriamo che ci vada almeno in vacanza.