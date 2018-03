Sinistra. Non esageriamo.

Visto da sinistra, e dal Nord, perché vivo a Milano, il 32% del M5S viene visto più o meno così: ha vinto uno che faceva lo steward allo stadio, che ha promesso cose impossibili e ha vinto dove non vogliono lavorare ma vivere di reddito di cittadinanza.

Primo punto: a che età faceva lo steward allo stadio? A 24 anni? C’è qualcosa di male?

Ma non è laureato. E tu sì. Magari anche perché non sei stato così bravo e/o fortunato da crearti un’opportunità come quella che si è creato lui prima di laurearsi. E direi che ha fatto bene a lasciar perdere gli studi. O pensi che i coetanei di Di Maio che si sono laureati in Giurisprudenza a Napoli, o in qualunque posto del mondo, abbiano fatto nel frattempo più strada di lui? Ma non ha fatto nulla prima di buttarsi in politica. Non è vero: ha fatto lo steward allo stadio! E Renzi cosa ha fatto, prima della politica? La Ruota della Fortuna? E, già che ci siamo: cosa avevano fatto Bill Gates, Steve Jobs o Zuck prima di Microsoft, Apple o Facebook? Sto dicendo che Di Maio è dello stesso livello? No. Sto solo dicendo che uno che a 26 anni diventa vicepresidente della Camera merita un po’ di rispetto.

Secondo punto: ha promesso cose impossibili. O forse solo cose diverse.

E la grande ripresa dell’Italia (zero virgola), il “Paese delle startup” (in un Paese dove le vere startup italiane, le fabbrichette, muoiono come mosche…) o l’integrazione di 600 mila disperati arrivati in 4 anni da Paesi diversi, di lingue, culture e religioni diverse e che non parlano italiano ti sembrano cose meno impossibili? Oppure, ancora: quante delle mitiche “riforme” di Renzi sono state un successo? Coraggio, raccontami…

Terzo punto: voi del PD siete tutti montiani mancati e bossiani mancati.

C’è chi l’ha votato solo per il reddito di cittadinanza? Sicuramente. Ma forse invece di cianciare di startup, sarebbe bene pensare che vi sono regioni dove una persona su cinque è sotto la soglia di povertà. E sono le stesse regioni dove lo “stato sociale” (all’italiana) è sempre stato stato lavoro (via amici degli amici) o pensioni di invalidità per i furbi, e nulla per gli altri. Curioso che tu te lo debba far raccontare da un ex-leghista…