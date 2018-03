Vorrei fare una analisi delle analisi post-elettorali più amate dalla gauche caviar.

Prima analisi: il M5S ha vinto dove c’è disoccupazione, vogliono assistenzialismo etc. Ma quanti di quei voti deriverebbero dalle promesse elettorali sul reddito di cittadinanza? Un 10%? un 20%? Metà? Tutti? Fatecelo sapere, perché neanche il più leghista dei leghisti ha mai detto che il 40% delle persone al Sud non hanno voglia di fare un cazzo.

Altra analisi brillante: in Italia abbiamo il 47% di analfabeti funzionali, e Lega e M5S hanno preso il 49% dei voti. Io darei subito una laurea honoris causa in statistica subito all’amico che ha detto sta stronzata. La verità è che gli analfabeti funzionali, tristemente numerosi, sono quasi sicuramente equamente distribuiti, almeno fra i grandi partiti.

Contro-analisi: non è possibile, più semplicemente, che i quattro precedenti governi siano stati tutti pessimi, probabilmente fra i peggiori della storia della Repubblica? Non è possibile che Renzi sia il politico più odiato degli ultimi 50 anni? Non è possibile che gli italiani non vogliano più alleanze (teoricamente) innaturali fra “destra” e “sinistra”?

Non è possibile che la Lega abbia preso molti voti che andavano a Forza Italia, anche al Sud, anche perché quegli elettori non vogliono in nessun caso un governo del PD? Non è possibile che molti voti al Sud siano finiti al M5S anche perché, stanchi dei “successi” dei grandi leader lombardi, emiliani o toscani, hanno deciso di votare uno dei loro?