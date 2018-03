Due considerazioni per i prossimi giorni:

1) In Germania sono senza un governo da 5 mesi e mezzo. I treni continuano ad arrivare in orario, le scuole funzionano, le gente va a lavorare e il Bayern vince la Bundesliga.

2) Se proprio dobbiamo fare un governo innaturale, tipo M5S e PD, M5S e Lega o Centrodestra e PD, che si chieda almeno prima l’ok ai tesserati dei rispettivi partiti.

—

In Germania l’hanno fatto. Non è così difficile: ce la possiamo fare anche noi!

Lo dobbiamo fare. Che se no c’è il rischio che vada a finire come nel 2013, coi piddini che pur di non andare contro il proprio partito diventano fan di Alfano e della Lorenzin.