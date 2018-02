Pare che il nuovo ad-blocker di Chrome non blocchi quasi nulla.

Pensa un po’ che strano: Google guadagna miliardi vendendo questa monnezza, e, stranamente, il loro “ad-blocker” non blocca praticamente nulla.

Parecchi anni fa, diciamo 15, Google introdusse una “toolbar” per la ricerca da aggiungere a IE (quello che adesso, se ho capito bene, si chiama Edge, Microsoft Edge).

Forse c’era anche per Firefox, non ricordo. Chrome ancora non esisteva.

Quella toolbar, pensa un po’ che meraviglia, bloccava i pop-up.

E subito tutto il pecorame, ai tempi chiamato anche “blogosfera”, a spellarsi le mani applaudendo quelli di Mountain View che “don’t do evil“.

In verità, bloccava i pop-up perché faceva comodo a Google, che i pop-up erano ai tempi l’unica altra forma di pubblicità oltre ad Adwords che funzionava per il direct marketing.