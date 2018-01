Un altro esempio brillante di “semplificazione” del governo del PD (e Alfano, Verdini etc): al supermercato mi hanno detto che non posso pesare la frutta senza il sacchetto. E perché mai? Per la “contaminazione”. Insomma, per evitare di “contaminare” la loro bilancia, devo prendere un singolo avocado, metterlo in un sacchetto di plastica, pesarlo e attaccare una etichetta che renderà il sacchetto inservibile per la raccolta dell’umido. Non lo farò, esattamente come non ho mai usato i guanti di plastica per la frutta. Dirò loro che l’ho messo nel sacchetto, l’ho pesato e poi ho tolto l’avocado dal sacchetto, per non sprecarlo.

Ma c’è di meglio. Il macellaio sotto casa mi ha raccontato che sono dovuti uscire i tecnici della cassa per programmare un tasto apposta per il sacchetto di plastica, che dovrà essere pagato obbligatoriamente in ogni caso, anche se non lo vuoi. Al super, la signora dietro di me mi ha detto che la stessa identica cosa vale per le farmacie.

Poi magari non è vero che tutto sto cinema è stato messo in piedi per favorire l’azienda di un’amica di Renzie. Ma è più che normale pensare che sia andata esattamente così.