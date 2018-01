Queste sono le mie impostazioni di privacy per il 2018:

Epic è il mio browser per il 2018 (e Firefox Focus sul telefono). Non uso nessuna add-on e l’ho configurato per non accettare nessun cookie. Non lo uso per nessun servizio di Google. Come motore di ricerca uso DuckDuckGo. Proverò Qwant: la loro pubblicità è geniale.

Uso Chrome, blindato con Ublock, Flashblock e Ghostery, per le poche ricerche che faccio con Google e per Gmail, Maps e YouTube. Lo uso inoltre per quel poco che uso Facebook, Twitter e reddit: obiettivo max un login al giorno, e per max 5 minuti.

Non uso Safari, ma sono contento che Apple stia sfanculando quei cretini di IAB.

Non ho nessuna app dei cosiddetti social network sul telefono. Instagram e Snapchat, in particolare, li userà assorreta. Non uso il Messenger di Facebook. Da quando non è più scandinavo e in mano ai biondi, ho disinstallato Opera sia dal Mac, sia dal telefono.

Per le cose importanti, tipo banca e dottore, non uso più Gmail, bensì Tutanota.

Quando sono particolarmente paranoico uso una VPN. Ma non ti dico quale.

Sul prossimo telefono vorrei usare Eelo, un progetto del fondatore di Mandrake Linux. Altrimenti mi toccherà comprare un Aifòn retrò di plastica, azzurro, giallo o verde.