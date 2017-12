Identificazione con selfie

Il rapporto delle banche col web non è mai stato semplice. L’estate del 2001 ho fatto uno strano colloquio a Roma con E-Family di BNL. Simpatici, per carità. Ma la sensazione è stata che non avessero letteralmente idea di cosa stessero facendo.

E chi non si ricorda di I-am di Monte dei Paschi di Siena, comprese le enigmatiche (o semplicemente brutte?) pubblicità esterne formato 6×3 color grigio-Milano?

Fineco, che inizialmente sembrava un servizio di scommesse sulla Borsa, e poi ING e Webank hanno fatto vedere agli altri cosa si poteva fare e cosa aveva senso fare.

Poi è arrivata la moda dei sosciàl. Già 5 anni fa, Banco do Brasil, la più grande banca brasiliana, decise di dover diventare una piattaforma social: chi non vorrebbe far sapere agli amici quando e quanto preleva di contante o a chi fa dei bonifici?

Selfie

Da un po’ di tempo, selfie è diventato il modo nuovo e inglese di dire fotografia.

Ora, io immagino che quelli di Cariparma non siano così evoluti, per così dire, da essere in grado di autorizzare un login, o magari addirittura un bonifico o altro movimento di denaro non con una combinazione di user ID, password e codici segreti auto-generati all’istante come fanno più o meno tutti gli altri, bensì con un selfie, incrociando magari il tuo faccione con quello o quelli che hanno in database, e con lo sfondo del luogo in cui ti trovi, che viene controllato essere quello che viene segnalato dal tuo telefono…

Però posso assicurarti che hanno perso una potenziale cliente che, stanca dei piccoli problemi di Webank in seguito al passaggio dalla carta dei servizi ai token auto-generati dalla app, ha pensato che questi fossero ancora meno sicuri.

Capita.

Non tutti vogliono una banca sosciàl come Banco do Brasil e non a tutti piacciono Blade Runner o Minority Report. Qualcuno vuole solo una banca normale.