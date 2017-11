10 mila Ebook gratis scaricati (9.817), e uno su quattro arriva da dove non te lo aspetti.

Amazon incide per piĆ¹ del 60%, anche se sotto il 50% in media per i libri in italiano.

Google Play incide per il 10% e Apple iBooks per il 5%. Il resto, si balla! E no, non sono i nomi conosciuti, almeno nel mio caso, a fare numeri: Kobo 1%; B&N meno dell’1%.

Ma se uno ha tempo da perdere, di posti dove far scaricare libri gratis se ne trovano.