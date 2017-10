Prenderà LSD, come in Lucy in the Sky with Diamonds, chi ha “progettato” e chi ha approvato la nuova app di Sharengo, modello Lucy in the Sky with Sharengo?

Tutte le app che si occupano di mezzi di trasporto di tutto il mondo, ma proprio tutte, che trattino di mezzi pubblici, car sharing, taxi o ncc, bike sharing etc, si aprono con una cartina che ti fa vedere dove sei e cosa c’è disponibile nelle vicinanze.

Tutte tranne la nuova e geniale app di Sharengo, che ci delizia con almeno 5 secondi di animazione in simil-flash su sfondo giallo. Una volta segnalato alla app che in effetti stavamo cercando un’auto (cos’altro, per dio?), ci fanno attendere almeno altri 5 secondi per farci vedere una cartina con dove siamo e dove si trova l’auto più vicina.

Cambiate pusher.