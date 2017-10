Para bellum

Se vuole sopravvivere, la Catalogna deve rischiare una guerra di indipendenza e vincerla.

La Spagna è fottuta in ogni caso, e la cosiddetta Unione Europa, due volte fottuta.

Non c’è nessun “dialogo”, e nessuno può essere così stupido da pensare che ci sia dopo il discorso del re. I due campi si guardano in cagnesco da 15 anni, e hanno accumulato forze.

Ci sarà una guerra. Se vince la Catalogna, si salvano e prospereranno. Spero possa essere una cosa tipo la guerra dei 10 giorni della Slovenia, ma temo possa essere molto peggio.

Se vince l’ampio fronte franchista, quello composto dai partiti franchisti (PP), neo-franchisti (Ciutadanos) e dei franchisti di sinistra (PSOE), la Catalogna verrà cancellata.

Ma senza guerra, andrà ancora peggio per la Catalogna: verrà cancellata in silenzio, senza che nessuno, né l’Unione Europea né le Nazioni Unite dicano nulla. E per colpa propria.

Addio Euro

La Spagna è fottuta in ogni caso: con una Catalogna indipendente, dichiarano default. Con una Catalogna ridotta a colonia e non più un forte motore economico, idem.

Col default della Spagna, la cosiddetta Unione Europea vedrà la fine dell’Euro.

Inoltre, la decisione di non intervenire quando erano ancora in tempo a farlo farà capire a tutti che la cosiddetta Unione Europea sostiene i valori di pace, democrazia etc solo quando fanno comodo al loro fallimentare progetto, alla “stabilità” o ai mercati finanziari.