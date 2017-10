Uno spettro si aggira per l’Europa: lo spettro della democrazia.

Indipendentemente dalle idee, preferenze o paure di ciascuno — succederà la stessa cosa anche nei Paesi Baschi? Boh, non è detto. In Italia? Non penso. Nelle Fiandre? Ni puta idea. In Scozia? In Scozia ci sarà un secondo referendum, ma secondo me voteranno di nuovo per rimanere col Regno Unito — fa molta paura, questa cosa.

Pensa che roba: Puigdemont, figlio di pasticceri, ex giornalista e ex sindaco di Girona, quest’uomo affabile, sgraziato e con la frangetta, come l’ha definito Cotarelo, assume il comando del governo della Catalogna a gennaio del 2016, quando altri avevano promesso di arrivare all’indipendenza in 18 mesi, e in 21 ci mesi ci arriva!

Pensi, Signora mia, se questo pessimo andazzo — promettere poche cose, e chiare, e poi portarle a termine — si dovesse diffondere in tutta Europa! Dove finiremo?