Il discorso del re

Il discorso di Pippo VI di Borbone è molto preoccupante…

1- Solo in castigliano. Per gli auguri di Natale fanno finta di dire due parole in catalano, galego etc, ma per le cose serie, ovviamente, bisogna usare la “lingua superiore”.

2- Neppure un riferimento ai catalani, come se non esistessero. Pare di capire che esistono solo spagnoli che abitano in un angolo della Spagna chiamato Catalogna.

3- Neppure una parola sul fatto che domenica abbiano votato 2,2 milioni di persone.

4- Neppure una parola sulle violenze della polizia, di cui hanno parlato i giornali di mezzo mondo e condannate da osservatori internazionali, da Amnesty International e dall’ONU.

5- Neppure una parola per i quasi 900 feriti.

6- Nessuna soluzione proposta.

7- Mai usato la parola “dialogo”.

8- Di nuovo l’orrenda bugia sul fatto che ci sia un problema di convivenza civile in Catalogna. E’ falso: 8 persone su 10, quindi anche molti contrari all’indipendenza, volevano un referendum, ed erano disposti ad accettare il risultato che ne fosse uscito. Non solo: è pieno di scene di gente con la bandiera spagnola in mezzo agli indipendentisti, e nessuno dice nulla. Ci sono anzi un sacco di foto di persone con bandiere diverse che parlano e si abbracciano. Certo, tranne quelli che hanno la bandiera spagnola con l’aquila di Franco, che quelli più che urlare, provocare e menare non fanno…

E ora?

Chi si muoverà per primo? Il Parlamento della Catalogna che dichiarerà l’indipendenza oppure sarà Madrid ad anticiparli attivando l’Art. 155 della Costituzione per sospendere del tutto (quel poco che non hanno ancora sospeso) l’autogoverno della Catalogna? Quale delle due cose sarebbe meglio, per la Catalogna?

E poi? E poi non ho la sfera di cristallo. Neanche una palla di vetro.

Però

Però è evidente che da Madrid stanno cercando occasioni di usare le mani e le pistole e trasformare uno dei posti più pacifici del mondo in una nuova Ulster o Paesi Baschi.

Sarà bene che qualcuno, a Bruxelles, a Berlino e a Washington — o, più probabilmente, a Londra e New York, che decide più la finanza che non la politica — faccia qualcosa.