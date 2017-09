Battere Facebook

Tanti anni fa, quando lavoravo per il sito che ti aiutava a trovare la scop , volevo dire, anima gemella, andai a fare una riunione in Mediaset. Dopo un po’, iniziarono a parlarmi della chat di Mediaset. Non avevo nessuna idea di cosa fosse, e cercai quindi di starmene zitto. Piano piano, arrivai a capire che si trattava della chat del Mediavideo. Tornato a casa la sera, provai a giocare un po’ col televideo di Mediaset, fino a trovare detta chat. Una cosa assurda, una caccafonia, se posso così dire, totale. Peggio, addirittura, delle chat sul web.

Quando sono arrivati i primi newsreader, e poi e peggio ancora Friendfeed, ho iniziato ad avere la stessa sensazione. Facebook per un po’ forse è anche stato divertente. Poi, e specialmente nel momento in cui inizi a fare unfollow a destra e a manca, ti rendi conto di cosa è: un algoritmo che deve a tutti i costi trovare dei “contenuti” (UGB, user-generated bullshit) da sbatterti davanti agli occhi, in modo da farti incazzare, commentare etc.

Più fai unfollow, e più il loro tentativo diventa disperato. Iniziano a farti vedere i cazzi del cugino di un amico che non vedi da 5 anni. C’è da ridere per non piangere.

Poi fai unfollow a tutti, e hai chiuso.