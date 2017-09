Non capisco perché tutta questa fretta di fare una nuova legge elettorale.

Era poi solo aprile, quando venne formato un governo PD-Berlusconi (Letta, il nipote; e Berlusconi, quello vero, fresco di condanna) il cui obiettivo principale, si disse, era di dare una nuova legge elettorale all’Italia.

Aprile del 2013.

Prendetevela comoda, che tanto possiamo sempre andare a votare con la vecchia legge elettorale. Ah no, che il Porcellum è stato dichiarato illegale 3 anni e mezzo fa.

Anzi, ho un’idea!

Andiamo a votare al buio, che poi è quello che succede ogni volta, che le coalizioni le cambiate dopo le elezioni comunque. La legge elettorale la fate dopo, in modo che i cittadini non corrano il rischio di sbagliarsi, in modo che non vengano tratti in inganno dai “populisti” e in modo che vincano i “giusti” e i “buoni”, insomma il PD e i suoi alleati stretti, Alfano e Verdini – e al limite anche Berlusconi, se Alfano e Verdini non bastano.