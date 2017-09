il Referendum in Catalogna

5 anni fa sono capitato per caso a Barcellona il giorno prima della Diada de Catalunya. Anzi, non della Diada, ma della prima Diada chiaramente indipendentista.

Dopo anni di frizione, a partire dai governi Aznar, proseguiti con le bugie – Apoyaré, appoggerò il nuovo Statuto di autonomia che la Catalogna si stava dando, cosa che poi non fece – di Zapatero e arrivati al culmine con la campagna elettorale chiaramente anti-catalana di Rajoy, ci siamo: il 1° di ottobre si celebrerà il referendum per l’indipendenza.

Ma si farà davvero?

Ma ci sarà davvero un referendum?

Pensavi che stessero scherzando? Chi dice che non ci sarà non spiega perché non ci sarà, il che mi fa pensare che sperino che non succeda, e basta.

Interverrà la Guardia Civil, come ai bei tempi di ‘Paco’?

No, non penso. Paco è il diminutivo di Francisco, ed è come chiamano il dittatore in Catalogna per prenderlo in giro.

Quante persone andranno a votare?

Secondo me il 50% circa. La Commissione di Venezia, peraltro, chiede di non inserire alcun quorum per questo tipo di referendum.

Vincerà il Sì all’indipendenza?

Ci sono pochi dubbi, specie considerando che metà dei contrari non andranno a votare.

Verrà dichiarata una Repubblica Catalana indipendente dalla Spagna?

Penso proprio di sì.

Verrà riconosciuta dagli altri Paesi?

Non penso nel 2017, ma mai dire mai.

Sarà un casino?

Probabile. Ma un casino necessario.