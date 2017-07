Storia di due referendum che non potrebbero essere più diversi.

Quello di Maroni non l’ha chiesto nessuno, viene deciso dal partito, non pare interessare molto, è dichiaratamente non vincolante e pare non dare fastidio allo Stato.

Io voterò Sì, ma io sono decoubertiano: sono addirittura andato a votare per Orlando alle Primarie di un partito che non voterei mai, pur di votare contro Renzi.

In Catalogna

In Catalogna, le cose sono totalmente diverse: la richiesta di un referendum viene dal basso; lo vogliono 3 catalani su 4; hanno obbligato i partiti a dar loro retta; è stato dichiarato vincolante e viene combattuto con ogni mezzo dal Gobierno di Madrid.

Ma andiamo un pezzo alla volta.

Storicamente, l’indipendentismo in Catalogna è un fenomeno di sinistra. La società catalana è in ebollizione praticamente dall’inizio dell’attuale secolo, con richieste di un nuovo statuto di autonomia e un’ampia partecipazione popolare per decidere quali avrebbero dovuto essere le competenze del governo della Generalitat.

Dopo un lungo processo, il nuovo statuto fu approvato da 120 di 135 deputati del Parlamento di Barcellona (tutti tranne gli ex-franchisti del PP). Dopo lunghe discussioni e parecchi “tagli”, il nuovo statuto fu approvato anche dal governo spagnolo nel 2006, sottoposto a referendum confermativo in Catalogna, e approvato dal 74% degli elettori.

Va fatto notare che Esquerra Republicana de Catalunya, il partito storicamente indipendentista, chiese ai propri elettori di votare contro il nuovo statuto, perché convinti che le pesanti modifiche che aveva subito lo avessero svuotato di significato.

Prima ancora della sua approvazione, Rajoy decide di basare la sua campagna elettorale del 2006 sull’opposizione allo statuto di autonomia della Catalogna. La guerra ai nemici storici, rossi e catalani, funziona: firmano in 4 milioni e Rajoy vince le elezioni.

Nel settembre del 2009, i cittadini di Arenys de Munt mettono in piedi una specie di referendum auto-organizzato per decidere dell’indipendenza della Catalogna. La cosa piace, e più di 500 dei 947 comuni catalani finiranno per ripetere l’esperimento.

Il 28 giugno del 2010, il Tribunale Costituzionale spagnolo dichiara incostituzionali diversi articoli dello Statuto. Il 10 luglio, più di un milione di persone scendono in piazza a Barcellona al grido di “Siamo una nazione”. E’ l’inizio dell’indipendentismo di massa.

Nel 2011 viene creata l’ANC, il cui obiettivo dichiarato è arrivare all’indipendenza. Dopo l’ancora più massiccia manifestazione per l’indipendenza dell’11 settembre 2012, il presidente della Generalitat Artur Mas scioglie le Camere e indice nuove elezioni.

E’ ormai la rottura definitiva: il partito storico di governo che si era sempre mostrato pronto al compromesso con Madrid decide che non c’è più nulla da negoziare. Fra litigi, scissioni e preparativi dovranno passare altri 5 anni, ma il 1° ottobre si vota.

Il primo ostacolo è capire dove votare, che gli asili, le scuole elementari e le scuole medie dipendono dai comuni, e più di 100 comuni sono in mano ai socialisti, che si sono schierati contro il referendum per l’indipendenza. Maroni, intanto, fa le slide.