Expo, il Ponte e le Olimpiadi

Cosa hanno in comune Expo, il Ponte sullo Stretto e le Olimpiadi?

Semplice: che quando le sosteneva la destra, erano pessime idee.

Poi arriva Pisapia a Milano, e, ovviamente, Expo bisogna farlo.

Con Sala e gli Scali Ferroviari, pare che sia tornata di moda anche l’idea di costruire così tante abitazioni da far aumentare il numero di abitanti della città. Che era un’idea della destra — 2 milioni di abitanti, ma niente colate di cemento: li metteremo in case fatte di legno ed erba — e che ai tempi fu aspramente criticata e combattuta dalla “sinistra”.

Il Ponte sullo Stretto? Contro con Berlusconi, ma a favore se lo vuole Renzi.

Le Olimpiadi? La sinistra che applaude Monti quando dice di no ad Alemanno, è la stessa che, pochi anni dopo, vorrebbe le Olimpiadi con Giacchetti e se la prende con la Raggi quando mantiene la parola data in campagna elettorale e dice no alle Olimpiadi.